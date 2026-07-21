Верховный суд рассмотрит запрет хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России рассмотрит требование Генпрокуратуры о запрете в РФ и признании экстремистскими хакерских группировок "Киберпартизаны BY" (Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон"), причастных к кибератакам на критическую инфраструктуру и госучреждения РФ.

Как ожидается, дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Silent Crow - хакерская группировка, действующая с января 2025 года.

"Киберпартизаны BY" - белорусская децентрализованная группа анонимных хакеров-активистов, появившаяся в сентябре 2020 года.

Согласно открытым источникам, группировки причастны к кибератакам на критические инфраструктуры и госучреждения России и Белоруссии. В частности, на IT-инфраструктуру "Аэрофлота", а также на базы "Ростелекома", Росреестра, сервера Белорусской железной дороги.