Правительство рассмотрит проект закона о мерах по стабилизации рынка топлива

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором и в третьем чтениях законопроект, предусматривающий меры для стабилизации топливного рынка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 21 июля датой рассмотрения во втором чтении изменений в законодательство, которые позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами наших граждан и предприятия", - сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на Володина.

Он напомнил, что внесенные правительством поправки Государственная Дума рассматривает незамедлительно. "Планируем на пленарном заседании 21 июля выйти на их обсуждение во втором и в третьем чтениях", - добавил Володин.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.