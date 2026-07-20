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"Левада-центр" и его директор оштрафованы за несоблюдение закона об иноагентах

"Левада-центр" и его директор оштрафованы за несоблюдение закона об иноагентах
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Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы привлек АНО "Аналитический центр Юрия Левады" (признан в РФ иноагентом) и его директора Дениса Волкова к административной ответственности.

"Волкову Денису Александровичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей, АНО "Аналитический центр Юрия Левады" - 300 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Левада-центр" и его директор признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законом).

Автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады" (АНО "Левада-центр") - российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные и заказные социологические и маркетинговые исследования. В сентябре 2016 года центр был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Левада-центр Денис Волков
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