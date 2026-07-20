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Пожар на Wildberries в Электростали планируют полностью потушить к утру

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складском комплексе Wildberries в Электростали локализован, очаги горения ликвидируют до утра, сообщил глава городского округа Филипп Ефанов в понедельник.

"Пожар на складском комплексе Wildberries локализован. (...) Полностью ликвидировать оставшиеся очаги открытого горения планируется до завтрашнего утра", - написал Ефанов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники МЧС разбирают завалы и проливают тлеющие остатки. В работе задействованы 150 сотрудников и 50 единиц техники.

Утром в минувшую субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада Wildberries в Электростали. Кроме того, обломки повредили здание детсада в городе. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет. Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один скончался.

Электросталь Wildberries МЧС
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