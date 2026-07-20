В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, 16 пострадали

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о новых атаках со стороны ВСУ, в результате которых один человек погиб, ещё шестнадцать получили ранения.

Так, в Белгородском округе в селе Головино, от удара дрона по предприятию погиб мужчина. Ещё одного мужчину с осколочными ранениями шеи и плеча скорая доставила в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль "ГАЗель".

В селе Бессоновка в результате взрыва дрона на предприятии женщина получила акубаротравму. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, лечение она продолжит амбулаторно. В селе Стрелецкое Белгородского округа в результате взрыва БПЛА рядом с коммерческим объектом ранен мужчина. В тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставила его в областную клиническую больницу. На месте взрыва получили повреждения шесть транспортных средств.

В селе Салтыково при детонации FPV-дрона на предприятии у мужчины диагностированы осколочные ранения ног и живота. Пострадавшего доставили в Октябрьскую райбольницу, и после оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

В оперштабе отметили, что количество пострадавших при утренней атаке беспилотника на коммерческий объект в посёлке Дубовое Белгородского округа увеличилось до двух. Мужчине с осколочным ранением спины оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода и отпустили домой.

Также медицинская помощь оказана ещё одному бойцу самообороны, который пострадал в районе села Бочковка Белгородского округа. Госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.

Кроме того, в Белгороде при детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась. На месте атаки повреждены три машины.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились два бойца самообороны с акубаротравмами, полученными в результате атаки дрона на административное здание в городе Шебекино. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение.

В селе Ржевка при детонации FPV-дрона в воздухе мужчина получил осколочное ранение бедра. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение будет проходить амбулаторно. В двух частных домах разбиты окна.

В селе Вознесеновка от атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму и после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

В городе Шебекино дрон взорвался возле автомобиля. В больнице у мужчины диагностировали акубаротравму, после оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно.

В посёлке Прохоровка беспилотник атаковал коммерческий объект. Женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног бригада скорой медпомощи транспортирует в областную клиническую больницу. Повреждены здание, легковой и четыре грузовых автомобиля.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Три человека самостоятельно обратились в Краснояружскую ЦРБ. Мужчина со слепым осколочным ранением голени доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Ещё один мужчина и женщина продолжат лечение амбулаторно.