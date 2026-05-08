Житель Саратовской области получил срок за проезд по брусчатке военного мемориала

Он признан виновным в причинении ущерба историко-культурному значению объекта

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Саратовской области Калининский суд признал 20-летнего жителя Калининска виновным в осквернении воинского захоронения и приговорил к четырем годам колонии общего режима, сообщило управление СКР по региону.

Следствием и суд установили, что 29 сентября 2025 года подсудимый в Калининске намеренно проехал на автомобиле ВАЗ-2110 по брусчатке мемориального комплекса в городском сквере. Мемориал - братская могила защитников Отечества, рядом горит Вечный огонь и расположена скульптурная композиция "Клятва".

Пресс-служба суда уточняет, что он сделал это, "публично демонстрируя свое пренебрежительное отношение к памяти о героях, защищавших Отечество в период гражданской (1917-1922 гг.) и Великой Отечественной войн", и причинил ущерб историко-культурному значению этого объекта.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.2. ст. 243.4 УК (осквернение воинских захоронений).

Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, вместе со своим защитником просили назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Приговор в законную силу не вступил.