Международная ассоциация фридайвинга и агентство для дайверов оштрафованы за отказ локализовать данные россиян

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал две крупные иностранные организации виновными в нарушении российского законодательства в области персональных данных.

"Постановлениями мирового судьи AIDA International и International Training назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей каждой", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Компании признаны виновными в нарушении ч. 9 ст 13.11 КоАП РФ (повторное нарушение требования о локализации данных российских пользователей).

Согласно открытым данным, AIDA International - всемирная некоммерческая ассоциация, основанная в 1992 году для развития и регулирования фридайвинга. Она устанавливает мировые рекорды, организует соревнования и задает стандарты обучения в этом виде спорта.

International Training - одно из крупнейших и наиболее авторитетных международных обучающих агентств в мире, существующее с 1994 года. Агентство специализируется на обучении дайверов и инструкторов всех уровней, от начального до технического.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.

