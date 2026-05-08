Следствие намерено обжаловать смягчение меры пресечения мэру Уфы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Следствие инициирует обжалование решения суда об изменении меры пресечения главе администрации Уфы, который был выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии в пятницу.

Следственное управление полагает, что принятое решение необоснованно, не соответствует тяжести инкриминируемых деяний, а также создает условия для сокрытия доказательств.

Ранее сообщалось, что главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву вменяются пп."в, г, е" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, градоначальник участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

Мэр задержан в конце апреля и впоследстьвии арестован. 6 мая Верховный суд республики по результатам рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого и его защиты, изменил меру пресечения на домашний арест. В качестве основных мотивов принятого решения судом указаны наличие на иждивении малолетних детей и положительные характеристики личности обвиняемого.