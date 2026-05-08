В Петрозаводске 9 мая ограничат мобильный интернет

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Петрозаводске во время массовых мероприятий 9 мая ограничат мобильный интернет, сообщило Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии.

"Услуги голосовой связи, СМС-сообщения, вызов экстренных служб остаются доступными. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Не исключены перебои в работе банковских терминалов, банкоматов и сервисов геолокации.

Министерство информирует, что решение о введении ограничений и времени их действия принимаются силовыми структурами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности.

В центре Петрозаводске 9 мая пройдет шествие "Бессмертного полка". Также запланированы церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам "Аллея Памяти и Славы" и "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", стеле "Город воинской славы". Центром празднования Дня Победы в городе станет площадь Кирова, где пройдут концерты, которые завершатся фейерверком.

