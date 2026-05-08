В Петербурге штрафы за неоплату парковки будут назначать с учетом наличия связи

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Смольный пообещал, что объективная невозможность оплаты парковки в случае ограничений связи в Петербурге будет учитываться при вынесении постановлений о нарушениях.

Инструкцию по оплате парковки в ближайшие дни опубликовал в соцсетях городской комитет по транспорту.

"На фоне зафиксированных сбоев в работе GPS-навигации ваш смартфон может некорректно определять местоположение. Если парковка уже оплачена с ошибкой, внести коррективы можно до конца текущих суток, но только один раз. В случае объективной невозможности из-за технических сбоев произвести оплату пользования зоной платной парковки данные обстоятельства будут учтены при вынесении постановлений", - говорится в сообщении.

"В период проведения праздничных мероприятий в Петербурге возможны временные ограничения работы мобильного интернета и нестабильность сигнала GPS", - напомнили чиновники.

Ожидается, что мобильное приложение и сайт парковки в Петербурге будет продолжать свою работу даже в условиях ограничений связи, так как они включены в "белые списки" интернет-ресурсов.

"Главное правило в условиях нестабильной связи - держите деньги на парковочном счету. Это самый надежный способ оплаты, позволяющий избежать зависимости от банковских приложений, которые могут работать некорректно при массовых сбоях", - уточняет комитет.

В Петербурге с 6 по 9 мая возможны ограничения работы связи и интернета в период подготовки и проведения Дня Победы, предупреждал 5 мая городской комитет информатизации и связи.

