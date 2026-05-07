В Астраханской области на время праздников ограничат мобильную связь

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Астраханской области на время подготовки и проведения праздничных массовых мероприятий ко Дню Победы введут временные ограничения мобильной связи, сообщило Министерство госуправления, информтехнологий и связи региона.

"В период подготовки и проведения массовых мероприятий ко Дню Победы в Астраханской области, как и в ряде других регионов России, будут введены временные ограничения работы операторов мобильной связи с целью обеспечения безопасности населения", - говорится в сообщении

В связи с этим могут наблюдаться сложности с работой мобильного интернета, банковских приложений, банкоматов и безналичной оплатой.