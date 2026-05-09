Путин заявил, что мировая архитектура должна опираться на принцип равной и неделимой безопасности

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Формирующаяся сегодня более справедливая система безопасности в мире должна опираться на нормы ООН и исходить из принципа равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы устава ООН во всей совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков. А они завещали всем нам беречь и защищать мир", - сказал он на торжественном приеме президента России в честь глав иностранных делегации в субботу.

Владимир Путин ООН
