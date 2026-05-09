Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Практически все страны Юго-Восточной Азии заинтересованы в российских энергоресурсах, РФ хотелось бы заключать контракты на их поставку на долгосрочной основе, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью "Известиям".

"Все страны (Юго-Восточной Азии - ИФ) выражают интерес, чтобы получать нефтепродукты, нефть, газовые ресурсы из России, потому что Россия показывает себя в условиях нынешнего кризиса как стабильный, надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки. В очередной раз показываем, что мы, как одна из крупнейших энергетических держав, даже в таких условиях обеспечиваем возможности для выполнения своих контрактных обязательств", - сказал он.

В частности, Новак отметил, что в настоящее время прорабатывается поставка первой партии нефтепродуктов в Лаос.

"Мы сегодня ведем переговоры со всеми. Мы заинтересованы именно в таких контрактах, которые бы носили долгосрочный характер. И наши компании сегодня взаимодействуют. Мы отвечаем на пожелания, заявки наших партнеров, прорабатываем", - добавил вице-премьер.