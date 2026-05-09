Ушаков сообщил, что договоренностей о новом раунде переговоров Москвы и Киева пока нет

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей не достигнуто, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто", - отметил дипломат.

Он отметил, что переговоры, "наверное, возобновятся", но когда неизвестно.

Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

"Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею ввиду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", - подчеркнул Ушаков.

Ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени.


