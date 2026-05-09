Россия готова повторить опыт хранения обогащенного урана Ирана

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия была и остается готовой к вывозу обогащенного урана из Ирана, первоначально с этим все соглашались, но затем США ужесточили свою позицию, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, я поделюсь с вами секретами, но они относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, а уже один раз это (вывоз обогащенного урана из Ирана - ИФ) делали в 2015 году. Иран доверял нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, строили и продолжаем строить "Бушер", и продолжаем работу", - сказал президент в субботу на пресс-подходе журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин отметил, что в 2015 году вывоз обогащенного урана из Ирана лег в основу заключения договора между всеми заинтересованными странами и Ираном, то есть сыграл позитивную роль.

"Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально это и есть как бы секрет, все согласились - согласились и представители США, согласился Иран, согласился Израиль. Но потом Соединенные штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза только на территорию США. После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано, приезжал господин Лариджани, к сожалению, ушел из жизни. Очень жаль, это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог, он умел слушать, слышал, реагировал на все. И он тогда приехал и сказал: нет, мы тоже изменяем свою позицию, теперь мы не готовы вывозить этот обогащенный уран никуда", - сказал Путин.

Он отметил, что тогда России было предложено создать новый формат сотрудничества - создать совместное предприятие, но на территории Ирана, и вместе там "разбавлять уран".

Путин сообщил, что сказал тогда Лариджани, что Россия не против: "главное, чтобы это разрядило ситуацию, но мне кажется, что с этим уже никто не согласится - ни США, ни Израиль".

"Так и получилось. И по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, надо сказать откровенно", - отметил Путин.

Президент России заявил, что российские предложения по иранскому урану остаются в силе.

"Наши предложения лежат на столе. И мне кажется, что это хорошие предложения. Почему? Во-первых, если все с этим согласятся, и Иран может быть уверен полностью в том, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает, будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома. А к другим ядерным программам, к оружейным программам, Иран и не стремится (...) И мы слышали неоднократные заявления по этому поводу. И МАГАТЭ ни разу не сказало, что есть доказательства на стремление Ирана к ядерному оружию", - сказал Путин.

"Все другие участники, на мой взгляд, тоже могли бы быть заинтересованными. Мне кажется, что это могло бы их устроить. Почему? Во-первых, все бы увидели, что это такое, сколько и где находится. Второе: это было бы поставлено под контроль МАГАТЭ. Третье: работа по сжижению этого урана была бы организована также под контролем МАГАТЭ, была бы прозрачной и безопасной", - заявил президент России.

При этом, подчеркнул Путин, России от этого не нужны никакие выгоды.

"При этом нам ничего не нужно - не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и сказать, что вот, без нас никто ничего не может. Мы просто хотим внести свой вклад посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации. Если это не устраивает, ну, ради бога, мы будем поддерживать любую ситуацию, любое решение, которое даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования", - сказал Путин.