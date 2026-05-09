Поиск

Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

"Западные страны пообещали помощь Украине и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь, потому что возникает вопрос, зачем (было это противостояние - "ИФ")", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве.

Он объяснил это тем, что страны, поддержавшие Украину, "ожидали сокрушительного поражения России, крушения ее государственности в течение нескольких месяцев". "Не получается, но уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут - вот в чем проблема", - пояснил Путин.

В то же время он признал, что в Европе, "безусловно, есть умные люди, которые понимают суть происходящих событий".

"Надеюсь, что эти политические силы будут постепенно возвращаться к власти либо будут брать власть в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран", - сказал он.

Владимир Путин РФ Запад Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

 Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирияс Украиной нет

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Путин в завершении графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ

В Кремле надеются, что Трамп повлияет на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока

Ушаков сообщил, что Москва и Киев прорабатывают списки обмена пленными

Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

 Порядка 130 тыс. человек участвовали в акции "Бессмертный полк" в Казани

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов