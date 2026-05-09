Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт, в котором Запад руками Украины воюет с Россией, идет к завершению, но западные страны пока не хотят этого признавать, потому что не могут "вылезти из колеи" противостояния с Россией.

"Западные страны пообещали помощь Украине и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь, потому что возникает вопрос, зачем (было это противостояние - "ИФ")", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве.

Он объяснил это тем, что страны, поддержавшие Украину, "ожидали сокрушительного поражения России, крушения ее государственности в течение нескольких месяцев". "Не получается, но уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут - вот в чем проблема", - пояснил Путин.

В то же время он признал, что в Европе, "безусловно, есть умные люди, которые понимают суть происходящих событий".

"Надеюсь, что эти политические силы будут постепенно возвращаться к власти либо будут брать власть в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран", - сказал он.