Путин предложил провести в Армении референдум по отношениям с ЕС и Россией

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о проведении референдума в Армении по вопросу об отношениях с ЕС и Россией.

"На мой взгляд, было бы правильным и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум", - сказал Путин журналистам в субботу.

"Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично - провести референдум и спросить у граждан Армении. Каков будет их выбор? В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и "ЕС - Армения". В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран. Ключевыми темами стали: безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

В свою очередь, 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в нарушении обещаний не предпринимать действий против Москвы.

