Россия и Китай близки к новым договоренностям в нефтегазовой отрасли

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовятся сделать серьезный шаг вперед в сотрудничестве в области нефти и газа, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о содержательной части готовящегося визита в КНР.

"Сейчас пока не буду говорить об этом. Но в принципе, мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере", - сказал он.

"Не буду забегать вперед по этим вопросам. Вижу, мне докладывали мои коллеги - практически все основные вопросы согласованы. Если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад", - добавил Путин.

Россия в 2025 году поставила в Китай 101 млн тонн нефти и 49 млрд куб. м газа (по газопроводам и в виде СПГ).

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Этот проект может стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире. Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по действующей магистрали "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год; по строящемуся "Дальневосточному маршруту" с 10 до 12 млрд куб. м в год.

Кроме того, в настоящее время Казахстан и РФ обсуждают возможность увеличения транспортировки российской нефти в Китай через казахстанскую территорию с 10 млн до 12,5 млн тонн в год.