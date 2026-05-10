Президент РФ прокомментировал возможное вступление Армении в ЕС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Планы Армении по вступлению в Евросоюз требуют особого рассмотрения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. Не видим здесь ничего особенного", - сообщил Путин журналистам в субботу.

"Мы поддержим все, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы против не будем", - отметил Путин.

Как сообщалось, с 4 по 5 мая в Ереване прошли саммиты Европейского политического сообщества и "ЕС - Армения". В мероприятии участвовали делегаты из более чем 30 стран, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский. Ключевыми темами стали: безопасность, ситуация вокруг Украины и евроинтеграция Армении. Брюссель также анонсировал выделение Еревану военной помощи в размере 30 млн евро.

В свою очередь 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Армению в нарушении ранее данных обещаний не предпринимать действий против Москвы.