Путин заявил, что при эскалации вокруг Ирана проиграют все стороны
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что при продолжении конфликта вокруг Ирана пострадавшими могут оказаться все стороны.
"Если дело пойдёт к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все", - сказал он журналистам.
Путин отметил, что договоренности по Ближнему Востоку должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона.
"Есть разные варианты. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты", - сказал президент.