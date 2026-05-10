Путин заявил, что при эскалации вокруг Ирана проиграют все стороны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что при продолжении конфликта вокруг Ирана пострадавшими могут оказаться все стороны.

"Если дело пойдёт к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все", - сказал он журналистам.

Путин отметил, что договоренности по Ближнему Востоку должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона.

"Есть разные варианты. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты", - сказал президент.