Владимир Путин раскритиковал попытки давления на лидеров, приехавших в Москву на 9 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал глупостью попытки европейских политиков оказать давление на лидеров государств, приехавших в Москву на 9 мая, и их стремление игнорировать роль СССР в победе над нацизмом.

"Глупость. Это может довести до нищеты в конце концов", - сказал Путин журналистам в субботу.

Так он ответил на вопрос, до чего могут довести Европу попытки ряда европейских политиков давить на лидеров государств, приехавших в Москву 9 мая, и их стремление вымарывать роль Советского Союза в победе над нацизмом.