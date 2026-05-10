Более 90 участков и восемь домов остаются подтопленными в Красноярском крае

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Восемь жилых домов и 94 приусадебных участка подтоплены в Красноярском крае, сообщает региональное управление МЧС в воскресенье.

"По итогам прошедших суток всего на территории края остаются затопленными 8 жилых домов, 94 приусадебных участка и 21 участок автомобильных дорог. Проводятся оповещение населения, мониторинг уровня воды. Ситуация находится на контроле правительства края и главного управления МЧС России по краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории южных округов региона началось формирование второй волны весеннего половодья. Наблюдается рост уровней воды на 0,1-0,5 м на реках Туба, Оя и их притоках. Возможно достижение неблагоприятных отметок, затопление приусадебных участков, огородов, перелив дорог, расположенных в пониженных участках местности и по берегам рек.