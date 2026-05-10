Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях стабильна, однако необходимо неукоснительно соблюдать меры профилактики и поддерживать высокий уровень готовности к реагированию на любые потенциальные угрозы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях оценивается как стабильная", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что глава Роспотребнадзора Анна Попова "акцентировала внимание на необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и поддержания высокого уровня готовности к своевременному и эффективному реагированию на любые потенциальные угрозы".