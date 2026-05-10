В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях.

Документ уже направлен в регионы для реализации.

"Концепция определяет цели, задачи, основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в школах, детских садах, колледжах, вузах и педвузах", - говорится в сообщении

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привели в ведомстве, "документ предусматривает совершенствование единой системы исторического просвещения, которая объединит занятия в школах, внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций, волонтерских движений и цифровых образовательных ресурсов".

Он уточнил, что отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

Среди ключевых направлений реализации концепции, как уточнили в ведомстве, - повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов, проведение конференций, конкурсов, олимпиад.

Кроме того, для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках Отечества, участниках специальной военной операции.

План реализации концепции рассчитан на пять лет.