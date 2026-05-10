Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС локализовали возгорание, охватившее несколько домов в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Представитель ведомства отметил, что пожар локализован на площади 800 кв. м.

По данным областного главка, информации о пострадавших не поступало. На месте работают 64 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 53 человека и 13 единиц техники.

Как сообщалось, в Бисерти загорелось семь домов, из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние строения. По поручению главы региона Дениса Паслера в местной гостинице подготовлен пункт временного размещения (ПВР), где питанием и всем необходимым могут обеспечить до десяти человек. В ПВР пока никто не обращался.

По данным главка МЧС, 10 мая на территории региона фиксируется шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Также в области установлен особый противопожарный режим - использование открытого огня запрещено.