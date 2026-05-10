Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Работу аэропортов на юге РФ полностью восстановили после ограничений, сообщил Минтранс РФ в воскресенье.

"Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 по Москве отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб на базе Минтранса продолжит работу до 12 мая, ведомство совместно с Росавиацией и Ространснадзором следят за ситуацией.

По данным Минтранса, 10 мая аэропорты юга РФ уже выполнили 83 рейса, перевезли 11 тыс. пассажиров. Днем ранее был выполнен 441 рейс.

Как сообщалось, утром 8 мая здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Полеты в их направлении были возобновлены с ограниченной частотой в тот же день после 15:00 по московскому времени.