Поиск

В свердловском поселке загорелись семь домов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Семь домов загорелись в поселке Бисерть Свердловской области, на данный момент пострадавших нет, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье.

Отмечается, что губернатор Свердловской области Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня в Бисерти. "Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют более 60 спасателей, 17 единиц техники.

Отмечается, что в местной гостинице подготовлен пункт временного размещения (ПВР), где питанием и всем необходимым могут обеспечить до десяти человек. Однако, по данным пресс-службы, "на данный момент жители не запрашивали размещение в ПВР".

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что пожар неландшафтный, дома загорелись друг от друга. "Распространению огня способствует плотная застройка и сильный ветер", - добавили в пресс-службе.

По данным областного главка, 10 мая на территории региона фиксируется шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Также в области установлен особый противопожарный режим - использование открытого огня запрещено.

Бисерть Свердловская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров

Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

 Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

 В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

В свердловском поселке загорелись семь домов

Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

 Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирия с Украиной нет

 Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирия с Украиной нет

Что произошло за день: суббота, 9 мая

Путин в завершении графика 9 мая подведет итоги на пресс-конференции

Новак отметил, что большинству стран Юго-Восточной Азии интересны энергоресурсы РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9335 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов