В свердловском поселке загорелись семь домов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Семь домов загорелись в поселке Бисерть Свердловской области, на данный момент пострадавших нет, сообщает департамент информационной политики региона в воскресенье.

Отмечается, что губернатор Свердловской области Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня в Бисерти. "Из-за ветра сохраняется угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют более 60 спасателей, 17 единиц техники.

Отмечается, что в местной гостинице подготовлен пункт временного размещения (ПВР), где питанием и всем необходимым могут обеспечить до десяти человек. Однако, по данным пресс-службы, "на данный момент жители не запрашивали размещение в ПВР".

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что пожар неландшафтный, дома загорелись друг от друга. "Распространению огня способствует плотная застройка и сильный ветер", - добавили в пресс-службе.

По данным областного главка, 10 мая на территории региона фиксируется шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Также в области установлен особый противопожарный режим - использование открытого огня запрещено.