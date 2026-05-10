Путин на следующей неделе обратится к участникам съезда машиностроителей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание по экономике, обратится к участникам съезда машиностроителей, запланированы у него и международные контакты.

График главы государства был озвучен автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным. У Путина на предстоящей неделе запланировано совещание с членами Совета безопасности, а также совещание по экономике.

"Также предстоят международные контакты, и президент обратится к участникам съезда машиностроителей", - говорится в публикации на сайте "Вестей".