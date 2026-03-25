ФАС заявила, что за рекламу в Telegram и YouTube не будут наказывать до конца года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Меры ответственности за распространение рекламы в Telegram и Youtube не будут применяться в течение переходного периода, который продлится до конца 2026 года, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ведомство напоминает, что, согласно части 10.7 статьи 5 закона "О рекламе", не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. Направленная Роскомнадзором информация находится на рассмотрении в ФАС.

При этом в связи с принятием РКН мер по ограничению доступа к социальным платформам, включая Telegram и Youtube, ФАС усматривает в размещении рекламы там признаки нарушения закона. Ответственность за нарушение указанной нормы федерального закона "О рекламе" несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В то же время, отмечает ФАС, рекламодателям необходимо время для адаптации к новым правилам, поэтому предусмотрен переходный период.

"Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

При этом контроль за соблюдением законодательства при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram, Facebook - принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается.

В ведомстве напомнили, что по фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации, основания размещения, в том числе договоры и платежные поручения.

Telegram YouTube ФАС
ФАС заявила, что за рекламу в Telegram и YouTube не будут наказывать до конца года

