Песков заявил об отсутствии конкретики по урегулированию идущего к завершению украинского конфликта

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Имеющиеся наработки по мирному украинскому урегулированию позволяют говорить о том, что близится завершение этого конфликта, но конкретики по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тот багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретики в данный момент не приходится", - сказал он журналистам, комментируя слова главы государства Владимира Путина на пресс-конференции в субботу о том, что украинский конфликт близится к завершению.

По словам Пескова, "президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов, о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате, и о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов".