Путин поддержал продолжение работы с Украиной по воссоединению семей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по возвращению детей для воссоединения с семьями.

"Надо продолжать (работу между Россией и Украиной по возвращению детей для воссоединения с семьями - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос президента, она сказала, что два десятка детей было передано на Украину для воссоединения семей. "Наших детей вернулось немного меньше", - добавила омбудсмен.

"Это только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка тоже ведётся работа, и она помогает воссоединению семей", - добавила Москалькова.

Кроме того, она сообщила, что сегодня в России в пунктах временного размещения продолжают находиться 22 тысячи человек, из них 15 тысяч получили российское гражданство. "Но поскольку у них нет постоянной регистрации, они не могут встать на жилищный учет. Я подготовила для вас обращение, с тем чтобы найти тоже для этих людей особое решение, с тем чтобы они могли включиться либо в наши государственные программы, либо встать на учет", - сказала омбудсмен.

На это президент заметил: "Хорошо. Согласен, очень важно".

На встрече президент поблагодарил омбудсмена за работу в течение двух сроков на этом посту.

"Работа очень большая, многоплановая, и я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано за все эти годы. Вас и всех людей, которые с вами работают, тех, которые рядом с вами стоят и занимаются всем этим комплексом сложных, очень чувствительных для людей вопросов. Спасибо большое", - заявил Путин после доклада Москальковой о проделанной работе.