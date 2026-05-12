Путин заявил о применении ракеты "Кинжал" в ходе СВО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает работы по совершенствованию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал", в том числе повышению точности ее неядерной версии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Она (ракета "Кинжал") уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе, по повышению точности в неядерном оснащении продолжается", - сказал Путин в ходе доклада командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Путин напомнил, что "Кинжал" стоит на боевом дежурстве с 2017 года.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2022 года официально сообщалось, что полк на базе самолётов МиГ-31, вооружённых гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", вошел в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Российские военные ранее сообщали о применении "Кинжалов" для поражения военных объектов Украины.

