Володин сообщил о снижении на 15% в I квартале числа въехавших в РФ мигрантов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об эффективности принятых нижней палатой законов в сфере миграции, которые, в частности, способствовали снижению в 2026 году на 15% числа въехавших в РФ мигрантов.

"Свыше 8000 ВНЖ мигрантов аннулировано за январь-март 2026 года. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, существенно снизилось число выданных: разрешений на временное проживание (РВП) - на 27,5%; видов на жительство (ВНЖ) - на 27,8%. В целом в первом квартале 2026 года в нашу страну въехало на 15% меньше мигрантов", - написал Володин в своем канале в Мах в среду.

По его мнению, "представленные данные говорят, что введённые федеральными законами нормы для борьбы с нелегальной миграцией эффективно работают".

"С 2024 года Государственной думой был принят ряд федеральных законов, ужесточающих ответственность за организацию незаконной миграции и регулирующих правовое положение иностранных граждан в нашей стране", - отметил председатель Госдумы.

В частности, законом от 26.10.2024 № 358-ФЗ (вступил в силу 25.01.2025) уточнены основания для отказа в выдаче мигранту ВНЖ и РВП, а также для их аннулирования, если установлено, что они получены в результате фиктивного брака или отцовства, напомнил Володин.