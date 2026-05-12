Законопроект о привлечении ВС РФ для защиты россиян за рубежом рассмотрят в среду

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект, позволяющий по решению президента РФ привлекать Вооруженные силы РФ для защиты российских граждан за рубежом, будет рассмотрен на заседании в среду, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 13 мая датой рассмотрения во втором чтении законопроекта, который направлен на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств", - привели в пресс-службе Госдумы слова Володина.

Изменения предлагается внести в федеральные законы "О гражданстве Российской Федерации" и "Об обороне".

Согласно проектируемым нормам, по решению президента Вооруженные силы РФ могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия.

По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.