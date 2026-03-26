Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Внесенная в Госдуму инициатива (№1181659-8) о праве президента использовать армию за рубежом для защиты россиян позволит избегать случаев, подобных аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Дело в том, что, видите, ученый, археолог с мировым именем читал лекции, но он никак не связан с специальной военной операцией. Его в Польше задерживают, маринуют в тюрьме и после этого собираются передавать на Украину, где ничего хорошего не ждет. Ради таких и подобных случаев необходим этот законопроект", - сказал депутат.

По его словам, "здесь надо четко понимать, что это не означает, что в случае подобной ситуации сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры".

"Вовсе нет. Само наличие такого законопроекта, оно уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах", - считает глава комитета.

"Ну и опять-таки надо четко понимать, что в наших Вооруженных силах достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно. Поэтому мы в комитете поддержали эту инициативу и будем предлагать нашим коллегам однозначно присоединиться и тоже поддержать", - сказал также Картаполов.

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 19 марта.

"Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и федеральный закон "Об обороне", предусматривающие в том числе возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

В Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины был задержан завсектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, начальник Мирмекийской экспедиции в Керчи Александр Бутягин. В Польшу он приехал с лекцией. Его задержали по международному ордеру на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В марте суд в Варшаве признал возможной экстрадицию Бутягина на Украину.