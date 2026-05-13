Минобороны РФ сообщило о ходе наступления в Харьковской области

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе наступления на нескольких направлениях в Харьковской области наносят артиллерийские удары по украинским подразделениям и пунктам управления беспилотной авиацией, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, в Харьковской области артиллеристы 11-го армейского корпуса уничтожили пункты управления беспилотной авиацией и скопления живой силы подразделений ВСУ. Удары нанесли расчеты самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-К".

По информации военных, в результате серии выстрелов 152-мм снарядами все выявленные цели были уничтожены.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в Харьковской области расчет самоходной артиллерийской установки "Мальва" 34-й артиллерийской дивизии группировки "Запад" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотниками и военнослужащих ВСУ.

В ведомстве отметили, что при помощи осколочно-фугасных снарядов военные уничтожили "противника, укрывающегося в глубине лесного массива".

Также в министерстве сообщили, что в Запорожской области военнослужащие танковых подразделений группировки "Восток" уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ, оборудованные в лесополосах.

"Серией точных ударов осколочно-фугасными снарядами пункты управления дронами, антенные комплексы и оборудование противника были полностью уничтожены", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что действия танковых экипажей лишили украинские силы возможности вести аэроразведку и корректировать огонь на данном участке линии боевого соприкосновения.

Кроме того, в Запорожской области артиллерийские расчеты группировки уничтожили опорные пункты, в которых украинские военнослужащие пытались оборудовать скрытые позиции и закрепиться на участке, сообщило Минобороны РФ.

"Находившаяся в опорных пунктах живая сила ВСУ ликвидирована. Точная работа артиллеристов позволила серьезно ослабить оборонительные порядки противника на данном участке", - сказали в ведомстве.