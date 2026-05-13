Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летием вещания

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 35-летием его вещания, отметив, что в центре внимания компании боевая работа военнослужащих.

"За прошедшие годы ВГТРК объединила вокруг востребованных временем задач сплочённую команду талантливых журналистов, репортёров, переводчиков, специалистов в области инфокоммуникационных технологий и по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов", - говорится в поздравлении, опубликованном в среду на сайте Кремля.

По словам Путина, нынешний коллектив "воплощает в жизнь содержательные аналитические, творческие, просветительские, социальные проекты". "Сегодня в центре вашего внимания боевая работа наших героев - участников специальной военной операции, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии", - отметил президент РФ.