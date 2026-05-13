В Думе усомнились в необходимости расширять перечень профессий для альтернативной службы за счет костюмеров

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы ожидают пояснений от министерства труда и соцзащиты по поводу расширения списка профессий для альтернативной гражданской службы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Депутаты высказывают необходимость дополнительного обсуждения вот этого, уже разросшегося, большого перечня. Свыше трехсот профессий, причем, многие из них подвергаются сомнению, а надо ли вот альтернативную гражданскую службу именно сводить к таким профессиям, как костюмеры. Многое другое, то, что не у всех находит понимание", - сказал Володин журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в Думе надеются в ближайшие дни получить ответ от министерства труда, а дальше уже определиться с форматом рассмотрения.

Ранее сообщалось, что приказ министерства труда и соцзащиты РФ о расширении перечня работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы вызвал вопросы депутатов Госдумы; тему планируется вынести на обсуждение с участием министра Антона Котякова, говорится в сообщении на сайте палаты парламента. Тема поднималась на Совете Государственной Думы во вторник, 12 мая.

Альтернативная гражданская служба - это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, который граждане могут осуществлять взамен военной службы по призыву.