Принят закон о сокращении числа документов при оформлении водителя с признаками опьянения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон о сокращении количества составляемых процессуальных документов при выявлении водителя транспортного средства с признаками опьянения.

Законом предусматривается возможность как составления отдельного протокола об отстранении от управления транспортным средством, так и проставления соответствующей записи об отстранении от управления транспортным средством в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, либо в протоколах о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, либо о задержании транспортного средства, либо об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, либо в постановлении по делу об административном правонарушении.

Аналогичные изменения предусматриваются и в отношении задержания транспортного средства, устанавливающие возможность как составления отдельного протокола о задержании транспортного средства, так и проставления соответствующей записи в протоколе об административном правонарушении, либо в постановлении по делу об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела об административном правонарушении.