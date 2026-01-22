В ГД внесли проект, упрощающий отстранение пьяных водителей от управления авто

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму изменения, упрощающие для ГИБДД отстранение пьяных водителей от управления транспортным средством.

"Предлагается внести изменения Кодекс, предусматривающие как составление отдельного протокола об отстранении от управления транспортным средством, так возможность проставления отметки об отстранении от управления транспортным средством, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, либо в протоколе направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, либо в протоколе задержании транспортного средства, либо в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, либо в постановлении по делу об административном правонарушении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в четверг.

Также предлагается предусмотреть альтернативу в отношении протокола о задержании транспортного средства - либо составлять отдельный протокол (когда при выявлении правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, не составляется протокол об административном правонарушении и не выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении), либо делается запись о задержании транспортного средства в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела об административном правонарушении (по аналогии с доставлением, личным досмотром, изъятием вещей, документов, другими мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях).