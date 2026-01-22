Поиск

В ГД внесли проект, упрощающий отстранение пьяных водителей от управления авто

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму изменения, упрощающие для ГИБДД отстранение пьяных водителей от управления транспортным средством.

"Предлагается внести изменения Кодекс, предусматривающие как составление отдельного протокола об отстранении от управления транспортным средством, так возможность проставления отметки об отстранении от управления транспортным средством, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, либо в протоколе направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, либо в протоколе задержании транспортного средства, либо в протоколе об административном правонарушении, либо в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, либо в постановлении по делу об административном правонарушении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в четверг.

Также предлагается предусмотреть альтернативу в отношении протокола о задержании транспортного средства - либо составлять отдельный протокол (когда при выявлении правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, не составляется протокол об административном правонарушении и не выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении), либо делается запись о задержании транспортного средства в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела об административном правонарушении (по аналогии с доставлением, личным досмотром, изъятием вещей, документов, другими мерами обеспечения производства по делам об административных правонарушениях).

ГИБДД Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд обратил в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });