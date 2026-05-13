СКР проверит сообщения о екатеринбургских полицейских, оскорбивших женщину и ее сына-инвалида

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СК России по Свердловской области проводят проверку обстоятельств противоправных действий полицейских, сообщает пресс-служба СКР.

"В СМИ и соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге сотрудники полиции в кафе оскорбляли местную жительницу и ее сына-инвалида. По словам женщины, полицейские были в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу "Интерфаксу" сообщили, что по данному факту начальником городского УМВД назначено проведение служебной проверки.

"Информация о том, что в инциденте принимали участие два сотрудника полиции, не соответствует действительности. В конфликтной ситуации участвовал один сотрудник. По результатам проверки будет дана самая жесткая оценка произошедшему", - отметил собеседник агентства.