Проект закона об аннулировании ВНЖ иностранцам с судимостью принят в I чтении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об исключении возможности приобретения гражданства либо получения права на проживание иностранными гражданами, совершившими преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами.

Законопроект № 1163989-8 разработан в целях исключения возможности приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории России или за ее пределами.

В этой связи устанавливается обязанность для иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при обращении за получением разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство в РФ представлять в территориальные органы МВД России документ на бумажном носителе, составленный или удостоверенный по установленной форме компетентным органом иностранного государства за пределами территории РФ в соответствии с нормами иностранного права и подтверждающий отсутствие судимости у данного иностранного гражданина либо при ее наличии, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранный гражданин был осужден.

Основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ будет являться наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления.

Предусматривается переходный период (в течение двух лет после дня вступления в силу закона), в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя инициативу, сообщила, что депутаты от фракции "Единая Россия" внесут ко второму чтению поправку, которая позволит получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство РФ иностранцам, которых осудили в других государствах за поддержку политики России.

