В Иркутске 9 мая пресекли несогласованное мероприятие с гидроциклами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске нескольких водителей гидроциклов привлекут к административной ответственности за нарушения правил пользования маломерными судами в ходе организованного ими мероприятия в День Победы на Ангаре, сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Карепов.

"Девять человек, девять гидроциклов допустили нарушения правил пользования маломерными судами: превышение скоростного режима, движение по судовому ходу, позже было установлено и отсутствие удостоверений на право управления (...) маломерным судном", - сказал он.

Скоростной режим гидроциклисты нарушили на Ангаре в зоне проведения праздника у памятника Александру III на бульваре Гагарина. Также они попытались проехать по реке к триумфальной арке "Московские ворота", где осуществлялась охрана и была запрещена эксплуатация маломерных судов 9 мая.

Трое из девяти гидроциклистов были остановлены, личности шестерых участников устанавливаются при участии полиции.

"Сейчас проводятся процедуры по привлечению их к административной ответственности", - сказал Карепов.

В пресс-службе регионального управления МЧС "Интерфаксу" уточнили, что молодые люди планировали пройти на гидроциклах по Ангаре с флагами ко Дню Победы. Однако мероприятие не было согласовано, уведомление о его организации и проведении в ведомство не поступало.