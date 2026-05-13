Совет Госдумы обратился к Мишустину по поводу приоритетного права родственников при усыновлении детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет Госдумы направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу сохранения кровнородственных отношений при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, и реализации приоритетного права родственников при их усыновлении, установлении над ними опеки и попечительства.

Как отмечается в сообщении на сайте Думы, Совет палаты парламента рекомендовал правительству РФ проработать механизмы обеспечения надлежащего правоприменения норм законодательства, которые позволят обеспечить приоритет сохранения кровнородственных отношений при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. "Преимущественное право родственников, закрепленное в Семейном кодексе РФ, должно быть обеспечено, считают в Госдуме", - говорится на сайте.

Как отмечается в обращении, это позволит "устранить многолетний пробел в нормативном регулировании и правоприменительной практике, обеспечив в интересах детей реальное преимущественное право родственников на их устройство в семью".