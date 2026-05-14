Министр энергетики США заявил, что Иран "пугающе близок" к созданию ядерного оружия

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Иран подошел очень близко к созданию ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Пугающе близок. До обогащения урана до оружейного качества осталось всего несколько недель", - сказал Райт на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

"После этого еще предстоит процесс создания оружия, но они очень близки к созданию ядерного оружия", - добавил он.

Райт отметил, что уровень обогащения достигает 60%, хотя у Ирана есть "много" урана, обогащенного на 20%, что он назвал "очень тревожным".

По данным экспертов, обогащение урана до уровня 90% означает, что его можно использовать для создания ядерного оружия.

На вопрос сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, придется ли президенту Дональду Трампу конфисковать все запасы урана в Иране, чтобы остановить обогащение, Райт ответил: "Я думаю, это мудрая стратегия".

"В конечном счете цель состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшее обогащение урана. Чтобы мир был безопасным, нам нужно положить конец их ядерной программе", - подчеркнул он.