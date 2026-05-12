На Ставрополье школы уйдут на дистант 12-13 мая из-за непогоды

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае прогнозируемая 12-13 мая непогода стала причиной перевода школьников и учащихся колледжей на дистанционное обучение, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

В детских садах будет действовать режим свободного посещения.

Ссылаясь на предупреждения МЧС, Владимиров напомнил, что до конца 13 мая в крае прогнозируются грозы, градобои, шквалистый ветер. В крае действует режим повышенной готовности по погодным условиям.