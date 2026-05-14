В Невинномысске в водопроводе снизили давление из-за аварийных работ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Невинномысске восстанавливают водоснабжение, нарушенное накануне из-за энергоаварии на фильтровальной станции, сообщает водоканал города в Max.

"В связи с аварийно-восстановительными работами на фильтровальной станции снижено давление воды", - говорится в сообщении.

Накануне вечером глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что на фильтровальной станции водоканала остановлена подача электроэнергии. В связи с этим по всему городу подача воды временно остановлена. Затем он проинформировал, что подача электроэнергии на фильтровальную станцию восстановлена с использованием резервной линии питания. Специалисты приступили к запуску насосов, после чего вода начнет поступать в жилые дома.