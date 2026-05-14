Курортная зона Железноводска осталась без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Временно прекращена подача воды в курортную зону Железноводска, сообщает "Ставрополькрайводоканал" в канале в Max.

Специалисты восстанавливают водоснабжение, нарушенное из-за произошедшей накануне ночью аварии на Кубанском водоводе.

Завершить работы планируется к 15:00 четверга.

Под временные ограничения водоснабжения попадают 400 абонентов, среди них 16 санаториев, имеющих суточный запас воды, а также две котельные, лицей и гостиница.

Будет организован подвоз воды автоцистерной предприятия.

Между тем, глава Железноводска Евгений Бакулин сообщил в своем канале в мессенджере Max, что авария возникла на границе города и Предгорного района. "Данный участок находится в низине, и, по предварительной информации, из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. В результате оказано давление на трубу, что привело к разрыву заглушки диаметром 500 мм", - пояснил мэр.

Он уточнил, что восстановительные работы планируется завершить до 12:00, обеспечить подачу воды - до 15:00 четверга.

Накануне глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что на участке Кубанского водовода, который питает Железноводск, произошла авария. Губернатор поставил задачу региональному министерству ЖКХ и водоканалу обеспечить старт восстановительных работ ранним утром.

Железноводск Ставропольский край
