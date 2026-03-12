Поиск

В колониях и СИЗО РФ в 2025 г. пресекли девять покушений на теракт и захват заложников

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Девять попыток совершения терактов и захвата заложников в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО) были пресечены в 2025 году совместно сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и других ведомств, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

"В семи территориальных органах зафиксировано девять попыток совершения терактов и захвата заложников, которые были предотвращены благодаря слаженным и своевременным действиям нашего личного состава и взаимодействующих ведомств", - сказал Гостев в четверг на коллегии ведомства в Москве.

По его словам, также "пресечено шесть покушений на побег".

"Двое обвиняемых и осужденных, совершивших побег из-под стражи, в короткий срок задержаны и возвращены в места лишения свободы", - сказал Гостев.

ФСИН Аркадий Гостев
