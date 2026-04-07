Глава Минюста пообещал включить в рацион СИЗО творог и фрукты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний намерены дополнить рацион питания заключенных следственных изоляторов (СИЗО) сливочным маслом, яйцами, творогом и фруктами, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии министерства.

"Совместно со ФСИН работаем над улучшением организации питания граждан, содержащихся под стражей. Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами", - сказал он.

Также, по его словам, при организации питания осужденных "предлагается использовать йодированную соль, что особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода".

"Это предложение Минздрава России. Мы его поддерживаем", - заявил министр.

Константин Чуйченко Минздрав Минюст ФСИН
